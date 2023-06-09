«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار رعدية اليوم على تلك المناطق.. تعرف عليها

شهدت محافظات الجمهورية عدم استقرار في الطقس على مدار الساعات القليلة الماضية، وكان أبرز مظاهر التقلبات الجوية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار الرعدية على عدة مناطق، وسط اهتمام المواطنين بالتعرف على مناطق سقوط الأمطار اليوم.

وفي إطار دورها الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، والأماكن الأكثر تأثرا بنشاط الرياح.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

وأكدت الهيئة في بيان لها بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأماكن الأكثر تأثرا بنشاط الرياح

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عددا من المناطق التي تشهد نشاطا للرياح على مدار اليوم، وتتمثل تلك المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 -