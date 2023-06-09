«الأرصاد» تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. غيوم وأمطار ورياح

كشفت «هيئة الأرصاد»، عن الطواهر الجوية المتوقعة اليوم، لافتة إلى أن طقس اليوم معتدل في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأضافت الهيئة في بيان لها أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وخلال فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، ونشبة حدوث 30% بسيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتشهد البلاد، بحسب بيان لـ الأرصاد، نشاطا للرياح على كافة الأنحاء تتفاوت شدتها من منطقة لأخرى فتكون طبيعية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل المالية الغربية معتدلة بالسواحل الشرقية، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، كما تسيطر الغيوم على كافة أنحاء الجمهورية جزئيا، وخلال ساعات الليل تشهد كافة الأنحاء حالة طقس معتدل الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 30