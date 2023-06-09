وظائف شاغرة في جامعات وجهات حكومية.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية تخصصية خالية بعدة جهات حكومية وجامعات، يستمر التقدم فيها حتى 30 يونيو المقبل، وفق شروط ومهارات محددة خاصة بكل وظيفة حسب الجهة التي يتقدم لكل الشخص ممن تتوافر فيه المواصفات والمهارات المطلوبة.

تفاصيل وظائف مطلوبة بالجهات الحكومية

واستمرارا لسلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الحكومية المعلن عنها والعدد المطلوب فيها، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف جهاز تنظيم النقل

متاح به وظيفتان، وهما: مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي، ورئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع، ويمكن التقدم للوظيفة حتي يوم 3-7-2023.

وظائف المجلس الوطني للاعتماد

ويوجد به 3 وظائف شاغرة، وهي: رئيس الإدارة المركزية لاعتماد جهات التفتيش ومنح الشهادات، ومدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل التحاليل الطبية والدم، ومدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل المعايرة، ويمكن التقدم لها حتى 30 يونيو 2023.

وظائف المعهد القومي للأورام

يوجد به 19 وظيفة من فئة طبيب مقيم عن طريق الإعارة، ويمكن التقدم لها حتي 12 يونيو 2023.

وظائف جامعة عين شمس

ويوجد بها وظيفتان، وهم: رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، ويمكن التقدم لها حتى يوم 21 يونيو2023.