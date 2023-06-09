وظائف مطلوبة في 4 بنوك منها مصرف أبو ظبي وبنك مصر

طرحت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وظائف شاغرة للعمل لدى قطاعات مالية ومصرفية داخلها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، منوهة لعدد من الشروط والمؤهلات والخبرات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في البنوك اليوم الجمعة التي يمكن التقدم لها عبر موقع كل بنك على «لينكد إن» على هذا النحو:

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويتطلب مصرف أبو ظبي الإسلايم وظيفة محلل الائتمان، مخاطر المستهلك محلل الائتمان، مخاطر المستهلك، بشروط هي:

- حاصل على درجة جامعية / كلية.

- لديه من الخبرة من عام إلى ثلاثة أعوام في تقييم البيع بالتجزئة.

- الفهم الكافي للأعمال.

- لديه المهارات المختصة في الائتمان / الاستثمار / التحليل المالي / تحليل السوق.

- الفهم الجيد لتقنيات التقييم ومعرفة المنتج والظروف الاقتصادية ولوائح الاستثمار المصرفي.

- لديه قدرات عرض وتواصل ممتازة,

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات تحليلية

- مهارات حاسوبية قوية.

وظائف بنك مصر

كما نوه بنك مصر عن حاجته لوظيفة رئيس فريق مركز الاتصال، بشروط هي:

- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مركز الاتصال.

- لديه الخبرة كقائد للفريق أمر لا بد منه أو على الأقل العمل كقائد للفريق لفترة من الوقت.

درجة البكالوريوس (أي).

- يجب إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للعمر 35.

وظائف بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة يمكن الالتحاق بـ وظيفة مسؤول تطوير التنظيم والإجراءات، بشروط هي:

- حاصل على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال.

- من 2 إلى 5 سنوات خبرة.

- خبرة مصرفية متنوعة، سنتين على الأقل في نفس المجال.

- يفضل الخبرة السابقة في الإجراءات / إدارة العمليات.

- فهم قوي لتقنيات إدارة العمليات والحوكمة.

- إجادة عالية في MS Excel و Word و PowerPoint و Visio.

- يملك مهارات ممتازة في الاتصال الكتابي والشفهي ومهارات العرض.

- لاعب فريق مع إنتاجية عالية.

وظائف بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية يمكن التقديم على وظيفة مسؤول سياسة الائتمان، والتي تتطلب شروط كالتالي:

- لديه الخلفية التعليمية في الأعمال أو القانون أو أي تخصص آخر ذي صلة.

- سنوات الخبرة: 3-5 سنوات من الخبرة المصرفية، ويفضل أن يكون ذلك في دور صياغة السياسات.

- خبرة سابقة في صياغة السياسات أو الإجراءات.

- لديه مهارات بحث وصياغة ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- معرفة ممتازة ببرامج Office (Word و PowerPoint و Excel وما إلى ذلك) مهارات حل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل.

- مهارات صياغة / كتابة فنية قوية.

- معرفة اللوائح الائتمانية للبنك المركزي المصري.