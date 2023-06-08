وظائف خالية جديدة في السفارة الأمريكية بمرتبات عالية.. «هتقبض بالدولار»

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن وظائف خالية للشباب للعمل في وظيفة مساعد إداري بمرتب يصل إلى 36195 دولارًا أمريكيًا، على أن ينتهي التقديم لها يوم 19 يونيو الجاري، وجاءت تفاصيل الوظائف الخالية وفق الموقع الرسمي للسفارة، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين من الخبرة الإدارية أو الكتابية أو خدمة العملاء.

- الإلمام بالمهام الإدارية والمعدات المكتبية القياسية.

- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة على دراية بالهيكل الأساسي لبعثة حكومة الولايات المتحدة في الخارج.

- معرفة سياسات ولوائح وإجراءات حكومة الولايات المتحدة.

- أن يكون لديه خبرة في الكمبيوتر.

- يجب أن يتمتع بمهارات جيدة في العلاقات الشخصية والتواصل.

- يجب أن يكون قادرًا على التكيف مع الهياكل والإجراءات المكتبية المختلفة.

- يجب أن يكون قادراً على العمل في غضون مهلة قصيرة.

- الحصول على تصريح ثقة عامة عالي المخاطر والحصول عليه.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية الدخول على الموقع الرسمي واختيار الوظائف المطلوبة، ثم تقديم جميع البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.