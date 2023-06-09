دعاء الرياح الشديدة والغبار.. كيف استعاذ منه النبي محمد 

حالة من الطقس غير المستقر على جميع أنحاء المناطق داخل محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في تسائل الكثيرين عن دعاء الرياح الشديدة والغبار خاصة بعدما حذرت الأرصاد الجوية من الرياح الخمسينية التي ستضرب العديد من المحافظات والمناطق خلال الساعات القادمة.

دعاء الرياح الشديدة والغبار

وحول دعاء الرياح الشديدة والغبار أوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك الكثير من الأدعية التي يجب على المسلم ترديدها عند الحر والرياح الشديدة ومنها ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

وبخصوص دعاء الرياح الشديدة والغبار، روى عن الإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

أدعية للعواصف والرياح والحر الشديد

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم تردديها عن الرياح والعواصف الشديدة ومنها:

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا

اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.