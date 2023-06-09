أمير المصري: تحمست لفيلم limbo بعد قراءة السيناريو

حاز فيلم limbo للفنان أمير المصري، إشادات كثيرة منذ عرضه للمرة الأولى عام 2020، من بينها حينما شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 42.

فيلم limbo للفنان أمير المصري في مهرجان القاهرة

وقت عرض فيلم limbo لأول مرة، قال أمير المصري: «تحمسي للفيلم جاء بعدما قرأت القصة وعلمت أن الفكرة تدور حول اللاجئين، ولا أنسى أنه حينما قرأت السيناريو، بكيت وضحكت في وقت واحد، فأنا لم أرَ فيلمًا يتناول قضية اللاجئين من هذه الزاوية، تلك التي تشعل قلبك بالمشاعر وتضحك في نفس الوقت».

دور الفنان أمير المصري في فيلم limbo

ولاقى فيلم Limbo، للفنان أمير المصري إشادات نقدية من مجلة Varitey، ومجلة Hollywood Reporter، وقالت The Guardian إن أبرز شخصيات والأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، وهو دور أمير المصري.

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقي وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة اسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء.