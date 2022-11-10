تفاصيل شخصية أمير المصري في المسلسل البريطاني «SAS Rogue Heroes»

يواصل أمير المصري، مشاركاته في أعمال عالمية، إذ انطلق له المسلسل البريطاني «SAS Rogue Heroes» على منصة «BBC iPlayer»، ومكوّن من 6 حلقات وتدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية.

تفاصيل مسلسل SAS Rogue Heroes

مسلسل SAS Rogue Heroes مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في مصر، ويقوم أمير المصري من خلاله بشخصية جمال وهو طبيب مصري يعالج الجنود في فترة الحرب العالمية الثانية، وقد حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية فور إطلاقه، وتصدر تريند منصة BBC iPlayer، كما حصل على تقييم 7.9 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb.

ويشارك أمير المصري في بطولة المسلسل، النجم ألفي آلن بطل مسلسل الشهير Game of Thrones والمرشح لجائزة برايم تايم، والنجم كونور سوينديلز الشهير، والنجم جاك أوكونيل المرشح لجائزة بافتا اسكتلندا كأفضل ممثل، مسلسل SAS Rogue Heroes مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم للمؤلف البريطاني بن ماكنتاير، سيناريو ستيفن نايت، وإخراج توم شانكلاند.

هاشتاج جوزني.. أحدث أفلام أمير المصري في السينما المصرية

كما انطلق هذا الأسبوع في دور العرض السينمائية فيلم هاشتاج جوزني، أحدث البطولات السينمائية لأمير المصري، وتدور أحداث الفيلم حول فارس، الذي يقع في حب لي لي، ولكنه يعجز عن إخبارها مشاعره بسبب تعويذة ما.

ويُشارك أمير في بطولة الفيلم كل من مايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج عصام نصار، ومن إنتاج شركات فايبريشن ستوديوز، تنوير، مجموعة الصور العربية، وسينرجي.

ومؤخرا عرض لأمير المصري الموسم الخامس من المسلسل البريطاني الشهير The Crown، ليجسد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره.