نقيب الجزارين: نتوقع انخفاض أسعار اللحوم الفترة المقبلة

كشف يوسف البسومي، نقيب الجزارين، عن سبب غلاء الأسعار بالأسواق، موضحًا: «هي مرتفعة كون تكلفة المنتج نفسه غالية، إذ أن سعر الأعلاف ووسائل النقل مرتفع فضلًا عن ارتفاع رواتب العمالة في هذا المجال»، مشيرًا إلى أن الأمور كانت مستقرة قبل جائحة كورونا.

وأضاف «البسومي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أن جائحة كورونا أدت إلى وقف التجارة العالمية بين الدول لمدة حوالي سنتين، كما أنه تم سد احتياجاتنا من الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الرؤس الحية واللحوم المجمدة.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ أن مصر كانت تستورد العلف والذرة الصفراء من روسيا وأوكرانيا، ولكن من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الفترة المقبلة.

وتابع، أن الجزار كان يقوم بدوري المُربي والبائع خلال فترة السبعينات والثمانينات حتى التسيعينات، وعندما كان ينتهي من المواشي التي يمتلكها كان يشتري من الفلاح، مشيرا إلى أن هناك رؤوس أموال مستثمرة ومزارع كبيرة تتحكم في أسعار السوق حاليا، لأنها تمتلك أكبر كمية إنتاج.