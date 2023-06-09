مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 في تصادم سيارتين على طريق الفرافرة بالوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أتوبيس على طريق «الفرافرة - الواحات البحرية»، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تصادم سيارة نقل وأتوبيس

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من مستشفى الفرافرة المركزي يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة لموقع الحادث، وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث، خلال قيام رجال الإسعاف بنقل المصابين والجثث إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع محمود أحمد السيد، 20 سنة، وعبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 سنة، ومحمد رمضان ناصف السقا، 30 سنة.

بينما أصيب كل من محمد خميس رمضان، 43 عاما، من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد، 48 عاما، من طنطا، محمد محمد حمادة، 60 عاما، من كفر الشيخ، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي، 40 عاما، من كفر الشيخ، حسين علي حسين، 40 عاما، من كفر الشيخ، أحمد الأمير أحمد، 36 عاما، من كفر الشيخ.

كما أصيب محمدعبدالخالق أبوعجيلة، 40 عاما، من كفر الشيخ، ومحمد جمعة إبراهيم، 21 عاما، من كفر الشيخ، ونبيل البسيوني سعد، 70 عاما، وسليمان محمد السكري، 85 عاما، من كفر الشيخ، وسيد سعيد محمد، 59 عاما، من كفر الشيخ، وعبدالحميد محمد توفيق، 33 عاما، من كفر الشيخ، وأحمد محمد راشد بدوي، 27 عاما، من كفر الشيخ، ورأفت شاكر حسن، 60 عاما، من القاهرة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة محمد بسيوني مرعي، 60 عاما، من القاهرة، وندى محمد صالح، 12 عاما، من كفر الشيخ، ومحمد صالح سالم، 42 عاما، من كفر الشيخ، وحسام إبراهيم بذراوي، 31 عاما، من كفر الشيخ، وبنداري بنداري عرفة الجندي، 72 عاما، من كفر الشيخ، والسيد محمد السيد حجاج، 43 عاما، من كفر الشيخ، ومحمود عبدالحميد محمد، 29 عاما، من كفر الشيخ، وسناء محمد أحمد، 53 عاما، من كفر الشيخ، وحمادة محمد عبد الخالق، 5 أعوام، من كفر الشيخ.

تحويل الحالات الحرجة إلى أسيوط

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم استدعاء أطقم طبية في كافة التخصصات إلى مستشفى الفرافرة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدا أنه سيتم تحويل حالات الإصابة الحرجة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية.

صرف تعويضات لضحايا الحادث

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة تداعيات الحادث، موجها بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة صرف التعويضات للمصابين ولأسر المتوفين.