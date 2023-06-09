مصرع سائق وإصابة 10 عمال في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي سائق مصرعه وأصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة بيك أب بأخرى نقل، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الضحايا إلى مستشفى زايد التخصصي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بجوار كارتة أبوغالب.

تفاصيل الحادث

وكلّف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وتبين في أثناء سير سيارة نصف نقل بصندوق قيادة سائق 17 عاما، متوفى إثر نزيف في المخ وكسر بالجمجمة، وكان بصحبته 10 عمال داخل صندوق السيارة مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم حال قدومهم من الصحراوي اتجاه معدية أبوغالب اصطدمت بهم سيارة مقطورة قيادة سائق 50 سنة.

التحفظ على السيارة

ونُقل المصابون إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتمّ التحفظ على السيارة وعلى قائد المقطورة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرّحت بالدفن.