7 طرق للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة.. اعرف التفاصيل

يقدم موقع النيابة العامة خدمات كثيرة للمواطنين من بينها طرق للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، ويستطيع مالك السيارة أن يحصل على تلك الخدمة في دقائق قلية بعد أن إدخال البيانات.

7 طرق للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

تنشر «الوطن» 7 طرق للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، وفق موقع النيابة العامة وكذلك منصة مصر الرقمية، وهي كالتالي:

- دخول الموقع الرسمي للنيابة العامة بالضغط هـــــنا.

- الضغط على خدمات نيابات المرور.

- اختيار كلمة استمرار الموجودة أسفل أيقونة استعلامات.

- اختيار ما ترغب الاستعلام عنه سواء «مخالفات رخص المركبات»، أو «مخالفات رخص القيادة».

- إدخال بيانات لوحة السيارة بالأرقام الحروف

- الضغط على إجمالي المخالفات

- يشترط للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، أن تكون الرخص مطورة «التي تحتوي علي الرقم القومي».

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».