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نجل الطبلاوي يكشف عن 3 وصايا لوالدته قبل وفاتها.. أبرزها تحفيظ القرآن

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:12 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
الطبلاوي

الطبلاوي

كشف محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوي عن وصية والدته الأخيرة قبل وفاتها، مؤكدًا أنها طالبت في لحظاتها الأخيرة بأن تدفن بجانب زوجها الراحل.

وأضاف نجل الطبلاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن والدته أوصتهم بأن يتقوا الله ولا يخالفون أوامره، موضحا: «أمي قبل ما تموت قالت إن وصيتها إنها تتدفن جنب والدي لحبها الشديد له، وطالبت الأسرة بأن يتقوا الله في كل أفعالهم، وأن يتم تحفيظ الصغار للقرآن الكريم».

موعد صلاة الجنازة

وأوضح أن الصلاة على والدته ستكون في مسجد الشيخ الطبلاوى بالهرم عقب صلاة الجمعة، والدفنه ستكون في سيدي عمر بالأباجية في البساتين.

وفاة أرملة الشيخ الطبلاوي

يشار إلى أنّ أرملة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق، فارقت الحياة صباح اليوم.

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