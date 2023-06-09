«صدر المنصورة» تحصد المركز الثاني جمهوريا ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي

كشف شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن حصول مستشفى صدر المنصورة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي ما بعد كوفيد 19، معربا عن تقديره لإدارة الطب العلاجي.

فوز صدر المنصورة بالمركز الثاني على الجمهورية

وأكد «مكين» في بيان، أن فوز صدر المنصورة بذلك المستوى جاء وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، لبدء تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضى الغسيل الكلوى بالمحافظة، وتكثيف الجولات المرورية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمرضى.

وأكدت سماح فتحي، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمديرية، أن المديرية تعتمد على تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائي للفئات الأكثر عرضة، إذ جرى تفعيل برتوكول العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضي.

رقابة مستمرة على مستشفيات الصدر بالدقهلية

وأشارت إلى توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته أو مقاومته لعقار الريفامبيسين، داخل مستشفى صدر بهوت، موضحة أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ 12 جولة مرورية على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضي لمتابعة العمل وتلافي السلبيات الخاصة بمرض الدرن لمرضى الغسيل الكلوي.

الكشف عن الدرن لمرضى الغسيل الكلوي

وفي سياق متصل، أوضح «مكين» أنه في إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، جرى فحص عدد 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة.

وأضاف أن إجمالى الحالات الإيجابية في اختبار الكوانتيفيرون بالمحافظة 499 مريضا، وجرى صرف العلاج الوقائي لـ187 مريض غسيل كلوي، وجار صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.