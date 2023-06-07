ورشة تدريبية لـ«صحة الدقهلية» حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنظيم ورشة تدريبية مكثفة عن الأمان المعملي والمخاطر الحيوية، وشارك بها عدد كبير من المتدربين من العاملين في الإدارات المختلفة الصحية التابعة لمديرية الدقهلية اليوم الأربعاء 7 يونيو.

وأكد«مكين» أن المديرية قامت بتنظيم الورشة التدريبية فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى.

تنظيم ورشة تدريبية حول الأمان المعملي بالدقهلية

وأوضح«مكين» أن إدارة المعامل المركزية بالدقهلية نظمت الورشة التدريبية المكثفة حول موضوع الأمان المعملي والمخاطر الحيوية، وشارك بالدورة التى تستمر على مدار 3 أيام نحو 50 متدرباً من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

أهداف ورشة التدريب الخاصة بالأمان المعملي بصحة الدقهلية

وأشار«مكين» أن التدريب يستهدف المهنيين ممن يعملون في السلامة الحيوية داخل المعامل، للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية، وساعد التدريب علي إتاحة الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.