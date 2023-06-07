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ورشة تدريبية لـ«صحة الدقهلية» حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية

كتب:

آية حسنين
05:15 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
تنظيم ورش تدريبية للكوادر الطبية بالدقهلية

تنظيم ورش تدريبية للكوادر الطبية بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنظيم ورشة تدريبية مكثفة عن الأمان المعملي والمخاطر الحيوية، وشارك بها عدد كبير من المتدربين من العاملين في الإدارات المختلفة الصحية التابعة لمديرية الدقهلية اليوم الأربعاء 7 يونيو.

وأكد«مكين» أن المديرية قامت بتنظيم الورشة التدريبية فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى.

تنظيم ورشة تدريبية حول الأمان المعملي بالدقهلية

وأوضح«مكين» أن إدارة المعامل المركزية بالدقهلية نظمت الورشة التدريبية المكثفة حول موضوع الأمان المعملي والمخاطر الحيوية، وشارك بالدورة التى تستمر على مدار 3 أيام نحو 50 متدرباً من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

أهداف ورشة التدريب الخاصة بالأمان المعملي بصحة الدقهلية

وأشار«مكين» أن التدريب يستهدف المهنيين ممن يعملون في السلامة الحيوية داخل المعامل، للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية، وساعد التدريب علي إتاحة الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

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