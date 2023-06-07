«صحة الدقهلية»: إجراء 39 ألف جلسة غسيل كلوي خلال شهر مايو

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن مجمل إنجازات إدارة الكلى على مدار شهر مايو في مختلف المستشفيات بالمحافظة، إذ جرى توفير 2 ماكينة غسيل كلوي، وعمل 39 ألف جلسة غسيل كلوي، وتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة.

وأوضح في بيان صحفي، أن الإنجازات جاءت في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بالتوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

إنجازات إدارة الكلى بالدقهلية

وأضاف أن الإنجازات جاءت على مستوى مستشفيات وحدات صحية مختلفة، إذ جرى توفير 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوين المركزي بتكلفة 700 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تجهيز توسعة، وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية أبو الفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.

وأشار أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، إلى أنه خلال مايو جرى إجراء 39 ألف جلسة غسيل كلوي لعدد 2900 مريض غسيل كلوي مزمن، و348 جلسة غسيل كلوي طوارئ لمرضى الحالات الحرجة بالمستشفيات المختلفة.

وأوضح أنه جرى توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفي تمي الأمديد المركزي ومستشفى السنبلاوين المركزي لأول مرة، وتغيير كامل للتوصيلات الخاصة بمحطة معالجة المياة بمستشفى منية النصر المركزي لرفع كفاءة الوحدة.

عمل محاضرات تدريبية للعاملين بوحدة الكلة بالدقهلية

وأضاف أنه جرى تنظيم ثلاث محاضرات أونلاين ويبنار لتدريب العاملين بوحدات الكلي ضمن كورس تدريبي بعنوان renal emergency الطواريء في مجال الكلي، وتنظيم 2 دورة تدريبية للتمريض بوحدات الكلي بالدقهلية بالتعاون مع إدارة التمريض بمديرية الصحة بالدقهلية بحضور 60 ممرضة من كل وحدات الكلى بالدقهلية.