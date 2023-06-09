عاجل.. لائحة «كاف» تمنح الأهلي قبلة الحياة قبل مباراة الوداد

أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل المثار بشأن قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين قبل مباراة إياب الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يطبق «كاف» في مباريات البطولات الأفريقية للأندية هذه القاعدة بالإضافة للتصفيات القارية، وذلك من أجل تحديد الفائز في حالة معادلة الفريقين النتيجة، وهو ما يمكن اللجوء له بإياب نهائي الأبطال بعد غد الأحد.

لائحة «كاف» تنهي جدل «قاعدة الهدف خارج الأرض» قبل صدام الأهلي والودادووفقا للائحة «كاف» فإنه في حالة تعادل فريقين في مجموع المباراتين فإنه يتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وحينها يكون صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه هو الفائز من تلك المواجهة.

للاطلاع على التفاصيل من هنا