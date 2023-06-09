«ترامب».. أول رئيس سابق لأمريكا يواجه 7 تهم جنائية خطيرة

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهم إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية، في تطور ملحوظ يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التي أشرف عليها ذات مرة.

توقعات بإعلان لائحة التهم الموجهة إلى ترامب خلال أيام

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام مكونة من 7 تهم قبل مثول ترامب التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل، في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وتحمل لائحة الاتهام عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن لها أيضا تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين، والذي قد يواجه المزيد من التهم.

ترامب قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي

وتمهد الاتهامات الطريق لمحاكمة مثيرة تركز على الادعاءات القائلة بأن رجلا كلف يوما ما بحماية أسرار البلاد الأكثر حراسة مشددة، عن عمد وبشكل غير قانوني، قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ولم تؤكد وزارة العدل الأمريكية على الفور قرار الاتهام علنا، لكن شخصين مطلعين على الوضع لم يُصرح لهما بمناقشته علنا قالا إن لائحة الاتهام تضمنت 7 تهم جنائية، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن النيابة العامة اتصلت بمحامي ترامب قبل وقت قصير من إعلانه، أمس الخميس، على منصته «تروث سوشيال» أنه قد تم توجيه الاتهام إليه.