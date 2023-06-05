نائب ترامب السابق يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

أعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس، تقديم أوراق ترشحه للرئاسة رسميا في الانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها العام المقبل 2024، بحسب ما نشرته «العربية».

ماذا نعرف عن بانس؟

ولد بنس في 7 يونيو 1959، وحصل على شهادة في القانون وأصبح حاكم ولاية إنديانا في عام 2013، وفي نوفمبر 2016، انتخب بنس نائبًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي عام 2008، صنفت مجلة إيسكوير بينس كأحد أفضل 10 أعضاء في الكونجرس عن الحزب الجمهوري.

بايدن يعلن ترشحه للرئاسة

وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة في عام 2024 رغم التقارير واستطلاعات الرأي التي ترفض ترشحه بسبب كبر تقدمه في السن حيث أصبح أكبر رئيس أمريكي سنا يحكم البلاد بعد أن وصل عمره إلى 80 سنة.