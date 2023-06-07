حاكم ولاية نيوجيرسي يتحدى «ترامب».. وشركة أمريكية تثير الذعر برسائل بريدية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أهمها ترشح حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024.

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، الجمهوري، كريس كريستي، البالغ من العمر «60 عاماً»، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تقدمه بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاء إعلان كريستي، في خطاب بولاية نيو هامبشاير شمال شرق البلاد، وشدد في الخطاب، على الانقسام الكبير الذي تعيشه بلاده، منتقدا دونالد ترامب وجو بايدن.

كريستي: الرئيس السابق جعل الولايات المتحدة أصغر

وكرر كريستي، عدة مرات، أن ترامب جعل الولايات المتحدة أصغر، في إشارة إلى مكانتها الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، قالت وزيرة الجيش كريستين ورموت، إن الصين تنتهج سلوكا عدوانيا، مشيرة إلى أنه يجب على «واشنطن» تعزيز قوة الردع سيجعل «بكين» تتراجع عن مساعيها لاستخدام القوة العسكرية ضد تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن مقاتلات «إف 16» بمثابة أحد عناصر احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع، فيما امتنعت الرئاسة عن التعليق على إمكانية نصب أسلحة نووية على متن المقاتلات من طراز «إف 16»، وأضاف كيربي، أن توريدها إلى أوكرانيا سيتطلب بعض الوقت.

شركة «جرال» تقدم اعتذارها

صحيا، أرسلت شركة التكنولوجيا الحيوية «جرال» نتائج فحص، رسائل خاطئة لمئات الأشخاص، أشارت إلى إصابتهم بالسرطان، متسببة في ذعر أكثر من 400 شخص، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينينشال تايمز»، البريطانية.

وفي وقت لاحق، قالت الشركة الأمريكية، في اعتذار، إن الرسائل أرسلت عن طريق الخطأ من قبل شركة «بي دابيلو إن هيلث» التي تقوم بمراجعة نتائج الاختبار وتقدم النتائج للمرضى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.