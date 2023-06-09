«الأرصاد» تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم.. نسبتها بين 20 و30%

أعلن خبراء الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة، مشيرة لتعدد مناطق هطول المطر حيث إن أغلب المحافظات لديها الفرصة المهيأة، ما عدا السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد مناطق سقوط الأمطار اليوم 9 يونيو، حيث تشهد محافظتا العاصمة القاهرة والجيزة وكذلك محافظة القليوبية ومحافظات شمال الصعيد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20% والوجة البحري بنسبة حدوث 30%، وهي نفس الدرجة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت الأرصاد في بيانها أن عدة محافظات ستشهد نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة ومن ينها شمال محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ووفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تشير خرائط الطقس لوجود نشاط طبيعي ومحدود للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق السابق ذكرها.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 30 .