ما هي إجراءات تحرير محضر جريمة جنائية عبر الإنترنت؟.. قانوني يجيب

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض، إن هناك إجراءات قانونية يجب أن يلتزم بها المواطن عند تحرير محضر في الجرائم الجنائية، وعلى سبيل المثال عندما يتعرض الشخص لجريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو غيرها من الجرائم الجنائية يجب الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة، وتحرير محضرًا بنفسه مع تقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

ضرورة تقديم معلومات صحيحة

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، بعد تحرير المحضر والإفصاح عن كافة البيانات، يجب أن تكون صحيحة حتى لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون وتقديم معلومات كاذبة، وبعد الانتهاء من تحرير المحضر يحصل المواطن على رقم الجنحة من على الكمبيوتر ويتابع استكمال الإجراءات من النيابة العامة.

محاضر الإنترنت

وأوضح الخبير القانوني إن وزارة الداخلية أتاحت تحرير محضر عبر الإنترنت في جرائم التواصل الاجتماعي فقط، أي الجرائم التي تحدث عن طريق فيسبوك وغيرها من المنصات مثل جرائم الابتزاز واستخدام صور الفتيات في أغراض سيئة ومساومتهن على مبالغ مالية.

إجراءات تحرير محضر أمام مباحث الإنترنت

- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

- يمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال العنوان الإلكتروني من هنــا.

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

معلومات عن جرائم الانترنت

- تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها بعض المواطنين من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس.

- تعرضت بعض الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة.

- يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض غير أخلاقي