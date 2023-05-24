تحرير 201 محضر تمويني متنوع للمخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات التموينية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري، والتفتيش على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وأسفرت عن تحرير 201 محضر تمويني متنوع لبعض المخابز المخالفة.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز في كفر الشيخ

وجرى خلال الحملات التموينية في كفر الشيخ، فحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على استمرار حملات الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفير السلع الغذائية، ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، أنه لا تهاون مع المخالفين من قبل بعض التجار، وأنّ الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات التموينية، بهدف ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، موضحًا أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.