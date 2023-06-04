«تموين سوهاج»: تحرير 2900 محضر في حملات مكبرة خلال مايو الماضي

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عن تحرير أكثر من 2899 محضرا تموينيا متنوعا في حملات تموينية مكثفة خلال مايو الماضي.

وأوضح وكيل «تموين سوهاج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المحاضر تم تحريرها خلال شهر مايو الماضي، في قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق بشتى التخصصات.

تنفيذ حملات تموينية يومية

وأشار «إبراهيم» إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب المواطنين، حيث يتم تنفيذ حملات تموينية يومية في شتى المراكز والقرى.

وتابع وكيل «تموين سوهاج»، أن الحملات تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار.

زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز

وتشمل هذه الحملات عددًا من الإجراءات، مثل زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن، وتنظيم حملات تفتيش ومراقبة للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، كما تتضمن الحملات توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية والقرى النائية.

ويعمل فريق من العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج على تنفيذ هذه الحملات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في المحافظة لتحقيق أفضل النتائج.