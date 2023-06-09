إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة في مركزي ساحل سليم والغنايم بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي ساحل سليم والغنايم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 التي بدأت في 29 أبريل الماضي وتنتهي 14 يوليو المقبل، على 3 مراحل.

إزالة 20 حالة تعد

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 20 حالة تعد على أراض مملوكة للدولة بمركزي ساحل سليم والغنايم خلال يوم واحد، على مساحة 790 مترا مربعا مباني، و4 قراريط زراعة، بينها 5 حالات أملاك ري بساحل سليم على مساحة 67 مترا مربعا، و15 حالة تعد بمركز الغنايم لأراض تابعة للري والزراعة، وحالات تنظيم بمساحة 723 مترا مربعا و4 قراريط، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومصطفى علي، رئيس مركز الغنايم، ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وبتستخدام معدات الوحدات المحلية.

فرض هيبة الدولة

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.