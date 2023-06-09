«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية

شهد عدد من المناطق، أمس، سقوط أمطار رعدية، صاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، جعلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر المواطنين كثيرا من تقلبات حالة الطقس، وضرورة اتخاذ الحذر عند التواجد خارج المنزل أثناء حدوث العاصفة، ويتساءل الكثير من المواطنين حول موعد انتهاء العاصفة الترابية، حتى يستطيعون العودة للحياة الطبيعية دون الخوف من حدوث عاصفة.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء العاصفة الترابية، إذ تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أن تنشط الرياح، اليوم، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر الحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ تلك الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنعدم فرص حدوثها بدءًا من غدٍ السبت.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّ من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، يكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناءوجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

موعد توقف سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى موعد توقف سقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع أن بكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار غدا السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، لتبدأ فرص سقوط الأمطار تنعدم بدءا من يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري.