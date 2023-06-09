وزير الكهرباء: خطة للتوسع في استخدام العدادات الذكية (فيديو)

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة الدولة للتوسع في العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، مؤكداً أن هذه النوعية من العدادات تعطي المستهلك فرصة كبيرة للتحكم في الإنفاق ما يتيح له فرصة الحصول على الطاقة الكهربائية بشكل جيد، وهو نظام معمول به في جميع أنحاء العالم.

تفاصيل خطة تحويل العدادات الكهربائية

وأكد أنّ هناك خطة لتحويل كل العدادات الكهربائية إلى عدادات مسبوقة الدفع، موضحاً أنه هناك 15 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن: «تنعمل على تغيير جميع العدادات حتى نصل إلى أن تكون كل العدادات مسبوقة الدفع».

وأوضح الدكتور محمد شاكر، أنّ هذه العدادات يتم إنتاجها في مصر، ولا يتم الحصول عليها من الخارج: «كلها صناعة مصرية 100% ووزارة الكهرباء حريصة على تشجيع هذا الأمر بصفة مستمرة لتوطين هذه الصناعة»، موضحًا أنه خلال 5 أو 6 سنوات ستكون كل العدادات ذكية أو مسبوقة الدفع.

رفع كفاءة شبكات التوزيع

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، خلال تصريحاته لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ وزارة الكهرباء حريصة على تطوير وتحسين المنظومة بصفة مستمرة، مؤكدًا أنه يمكن شحن العداد مسبوق الدفع عن طريق الهاتف المحمول: «نعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات التوزيع وتحسين الخدمة».

وأكد وزير الكهرباء، أنّ الوزارة تسير بخطوى جيدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية أو نقلها، بمواصفات عالمية، موضحًا أن شبكات التوزيع تغطي جميع أنحاء الجمهورية ويحصل على الكهرباء من شبكات التوزيع أكثر من 30 مليون مشترك.