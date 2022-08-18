اعرف أنواع العدادات الكهربائية.. 3 منها «مسبق الدفع»

كشفت إدارة الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنواع العدادات الكهربائية، موضحة أنّ العداد الكهربائي يستخدم لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة عند الأحمال، وتقاس بوحدة الكيلووات ساعة kwh والكيلو وات ساعه هي الوحدة العملية التي يسجلها العداد، والاستهلاك والكيلو وات ساعة kwh يساوي 1000 وات ساعه wh.

قدرة العداد الكهربائي

وأوضحت الإدارة في منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة على فيس بوك أنّ قدرة العداد الكهربائي تقاس بوحدة القياس «جول»، وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي تستطاعة واحد وات في ثانية واحدة، وحدة الوات الساعة wh = تساوي 3600 جول، وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي استطاعة واحد وات في الساعة، ويمكن تقسيم العدادات الكهربائية إلى أحادية الطور وثلاثية الطور. الكهربائي

أنواع العدادات الكهربائية

وتابعت الإدارة أنّ هناك 3 أنواع من العدادات الكهربائية، كما يلي:

- عداد الوجه الواحد: ويقيس الطاقة المستهلكة في نظام الوجه الواحد، وهو نوعين «كهروميكانيكي وإلكتروني»، والإلكتروني 3 أنواع «عادي ومسبق الدفع وذكي»، ويتم استخدم أحادي الطور بشكل عام في المنازل.

- عداد ثلاثي الأوجه: ويقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة، وهو نوعين «كهروميكانيكي وإلكتروني»

- عداد ثلاثي الأوجه بمحولات تيار: يقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة ويستخدم للجهود ما فوق 100 امبير، وهو نوعين «كهروميكانيكي وإلكتروني»