وزير الكهرباء يلتقي بممثلي شركة «CTGI» الصينية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Zhang Kaihong نائب الرئيس التنفيذي لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

ووفقا لبيان صحفي، أشاد وزير الكهرباء بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري.

كما أشاد بالشركات الصينية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة، واستعرض الوزير الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بينها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

إجراءات إتمام خط الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

وكشف اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي، واستعرض ما تم من إجراءات لإتمام خط الربط مع أوروبا للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى اهتمام القطاع بمشروعات الضخ والتخزين ورحب شاكر بالتعاون مع شركة CTGI في مختلف مجالات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المحلية والضخ والتخزين والمحطات الشمسية العائمة.

من جهته، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والضخ والتخزين واهتمامهم الكامل لضخ استثماراتهم على أرض مصر.

استمرار التعاون وتبادل الرؤى

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة المتجددة، كما أكدوا أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة، وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة CTGI الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصري وتبادل الخبرات مؤكداً الاهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر التي تعد بوابة القارة الإفريقية.