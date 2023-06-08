رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا

وتستعرض «الوطن » رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا عن طريق الاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوتين التاليتين:

الدخول على موقع جريدة «الوطن» من هنـا، والحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مباشرة، وطباعتها إلكترونيا.

- التوجه إلى المدرسة الإعدادية التابع لها كل طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعلىمية التسعة في المحافظة، والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، بنسبة نجاح بلغت 86.12%.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا أنها تستقبل التظلمات يوم الأحد المقبل، بعد عمل حوالة بريدية عن كل مدة يريد فيها التظلم.