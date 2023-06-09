وزير الكهرباء يكشف خطط الدولة لإنهاء أزمة الانقطاعات بعد «30 يونيو»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر مرت بظروف صعبة عام 2014: «كانت معاناة الشعب المصري مع الكهرباء لا توصف وعانت من نقص كبير في القدرات الكهربائية الموجودة في الشبكات».

إجراءات مصر لتحسين منظومة الكهرباء

وأضاف الدكتور محمد شاكر، خلال تصريحاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى أداء شبكة الكهرباء وإدخال مجموعة من محطات الطاقة الحرارية.

ولفت إلى أن تغلب مصر على مشكلات الكهرباء، أهلّها لأن للربط مع دول الجوار: «توجد خطوط ربط لتصدير جزء من الطاقة فضلاً عن وجود ما يسمى بالطاقة الاحتياطية، كما أن القدرة المركبة في الشبكة تصل إلى نحو 57 ألف جيجاوات وأقصى حمل لا يتعدى 36 ألف جيجاوات.. ولدينا قدرات احتياطية تمكن من تحقيق تغذية كهربائية مستمرة وبكفاءة عالية لأي مكان».

تركيب 3 محطات عملاقة

أول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتحسين المنظومة، التعاقد مع شركة سيمنز لتوليد وتركيب 3 محطات عملاقة تصل قدرة المحطة الواحدة لـ 4800 ميجاوات وتعمل بالغاز الطبيعي بكفاءة عالية، ومقدار الوفر من هذه المحطات يغطي تكلفة التشغيل بالكامل.

كما عملت وزارة الكهرباء، وفق ما أكده الدكتور محمد شاكر، على زيادة القدرات المنتجة وتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية بزيادة الخطوط ومحطات المحولات لتكبير قدرات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تحسين كفاءة شبكات التوزيع: «كل ذلك أدى إلى التغلب على المشكلات الموجودة في الطاقة».