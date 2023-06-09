وزير الكهرباء: مصر تنتج 650 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية (فيديو)

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً للطاقة المتجددة لحماية البيئة لأنها لا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية ضارة: «استطعنا إنتاج طاقة من الطاقة المتجددة بأسعار منافسة».

مصر تنتج من الطاقة الشمسية 650 ألف ميجاوات

وأضاف الدكتور محمد شاكر، خلال تصريحاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تنتج من الطاقة الشمسية 650 ألف ميجاوات: «هو رقم كبير من الناحية النظرية وأكبر حمل لدينا 35 ألف حاليا أو 36 ألف»، مؤكدا أن مصر بها إمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة من الرياح.

وقال وزير الكهرباء إن هناك مناطق تصل سرعة الرياح بها إلى 10 أمتار في الثانية، وهي تنتج حتى 350 ألف ميجا وات، واصفا هذا الرقم بالـ«كبير»، مؤكدا أن قدرات مصر من الطاقة المتجددة وإمكانية الحصول عليها كبيرة جدا.

الوصول إلى نسبة 60% من الطاقة المتجددة في 2040

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الوزارة وضعت خطة لتصل إلى 24% من الطاقة المتجددة في 2035 وبعدها قررت أن تصل إلى هذه النسبة في 2030، مؤكدا أنه من المقرر الوصول إلى نسبة 60% من الطاقة المتجددة في 2040.

وعن محاذير إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء، قال وزير الكهرباء، إن الوزارة راعت هذه المحاذير بشكل جيد، لذلك عملت على تقوية الطاقة الكهربائية على المستويات العالية والفائقة: «في مجال الـ500 كليوفولت أضفنا زيادات بنسبة 150% من ما كان موجودا».

تصدير الطاقة للخارج

ووصف وزير الكهرباء شبكة الكهرباء في مصر بالقوية وتستطيع أن تستوعب الطاقات المتجددة، موضحاً أن معظيم المستثمرين وضعوا في اعتبارهم قدرة الشبكة في مصر على التعامل مع الطاقة المتجددة، مؤكدا حرص الدولة على تصدير الطاقة للخارج خاصة أوروبا من خلال خطوط ربط.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى وجود 3 مشروعات ربط بين مصر واليونيان وإيطاليا بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا: «بدون شبكتنا القوية لم نتمكن من تلبية رغبات المستمثرين في هذا القطاع».