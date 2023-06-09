مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشفت وصول 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

استعدادت فنادق مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم لاستقبال حوالي 24 ألف سائح أجنبي من 12 دولة أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وليتوانيا وسلوفاكيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم، لافتًا إلى أنه يتم استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بواسطة فرق العلاقات العامة.