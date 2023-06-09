آخر تطورات إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. يؤثر على المجال الجوي

تعرضت دول الخليج العربي لإعصار «بيبارجوي»، مداري قوي خلال الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في ذعر عدد كبير للمواطنين والسلطات المختصة، مع تحذيرات باحتمالية زيادة شدة الإعصار.

تطورات الحالة المدارية لإعصار «بيبارجوي» في بحر العرب

وفي آخر تطورات الحالة المدارية لإعصار «بيبارجوي»، المتمركز في بحر العرب، أظهرت أحدث صور وتحليلات الأقمار الصناعية للمركز الوطني للإنذار المبكر للأخطار المتعددة في سلطنة عمان، أن الإعصار المداري ما زال من الدرجة الأولى عند خط عرض 14.8 شمالًا وخط طول 66.2 شرقًا، وهي تبعد نحو 1020 كيلومترا عن ساحل سلطنة عمان ، وتقدر سرعة الرياح ما بين الـ64 و70 عقدة، مع عدم وجود تأثير مباشر على المجال الجوي لسلطنة عمان، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وبدأت المؤشرات أن تضعف أكثر بسبب احتمالية تأثر المجال الجوي لسلطنة عمان.

أخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

عبر #الارصاد_العُمانية

1- تصنيفه إعصار من الدرجة الأولى

2- يتحرك ببطء شمالا الى وسط بحر العرب

3- يبعد مركزه عن سواحل السلطنة 1020 كم

4- سرعة الرياح حول المركز 65 -70 عقدة #بيبارجوي#بحر_العرب pic.twitter.com/MQu7L2jOBJ — أخبار الخابورة (@AlKaboura_News) June 9, 2023

وأعلنت سلطنة عمان تفاصيل وضع أعصار «بيبارجوي» المداري ليوم الجمعة، وهى كالتالي: استمرار الحالة المدارية كإعصار من الدرجة الأولى، حيث تقدر سرعة الرياح حول المركز من 64 إلى 70 عقدة، مصحوبة بتدفق السحب العالية والمتوسطة على سطح البحر، مع تنبيه من ارتفاع أمواج البحر على سواحل محافظات الشرقية والوسطى وظفار في المساء، ويصل أقصى ارتفاع للموجة إلى 3-5 أمتار.

تقرير رقم 3

من الارصاد العمانيه حول الحاله المداريه في بحر العرب #الحاله المداريه #جمعه مباركه pic.twitter.com/0ujBoA5Ttu — همائل الخليج (@Himalayan_Gulf) June 9, 2023

استمرار قوة إعصار «بيبارجوي»

وفي دولة الإمارات العربية، توقع المركز الوطني للأرصاد من خلال التقرير الرابع الذي أصدره اليوم بشأن الحالة المدارية الراهنة لإعصار «بيبارجوي»، أن قوة الإعصار ستستمر في الدرجة الأولى، خلال الـ24 ساعة المقبلة، ويكون مسار في اتجاه شمال وشمال شرق بحر العرب، إذ قد تصل سرعة الرياح حول المركز إلى 155 كيلومترا/ ساعة وسرعة تحرك الإعصار 4 كيلومترات/ ساعة.