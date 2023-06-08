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آخر تطورات حالة إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. أين وصل؟

كتب:

سارة ثروت
03:49 م | الخميس 08 يونيو 2023
إعصار بيبارجوي المداري فى بحر العرب

إعصار بيبارجوي المداري فى بحر العرب

يشهد  العالم العربي اعصارا مداريا قويا يطلق عليه «بيبارجوي»، تتطور سرعته وشدته من حين لآخر بشكل ملحوظ، ويتمركز في بحر العرب، وتتأثر به عدد من دول مجلس التعاون الخليجي من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان واليمن.

مستجدات إعصار «بيبارجوي» المداري في بحر العرب

وفي آخر مستجدات وتطورات الحالة المدارية لإعصار «بيبارجوي»  في بحر العرب، كانت الحركة المسجلة إلى الشمال ثم اتجهت إلى شرق ويواصل حركته شمالا، ويبتعد الاعصار عن سواحل سلطنة عُمان بنحو 1140 كم، وتتراوح سرعة الرياح حول المركز ما بين الـ64 والـ82، مع احتمالية تطوره إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشير التقارير إلى أن سلطنة عُمان قد يستمر تأثرها بالإعصار حتى بعد منتصف الأسبوع المقبل، حسبما أوضحت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة «ناسا». 

وقال المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، إن الوضع الحالي للإعصار المداري في بحر العرب، هو إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز جنوب بحر العرب، يتواجد عند خط عرض 13.7 شمالاً و خط طول 66.2 مع وجود تكوينات من السحب الممطرة فى اتجاه المنخفض.

إعصار مداري بتسبب فى تعطيل حركة الملاحة والطيران فى دول الخليج العربي

ويشار إلى أن الإعصار قد يستمر لمدة 5 أيام، ومن المحتمل أن تتسبب فى تعطيل حركة الملاحة والطيران في السعودية، والإمارات وعدة دول خليجية. 

 

 

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