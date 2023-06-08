ماذا يعني إعلان عاصفة بيبارجوي في بحر العرب «إعصار من الدرجة الأولى»؟

تطورت العاصفة المدارية بيبارجوي وارتقت إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى، إذ إنّ هذا التطور كان متوقعًا وفقًا للنماذج المناخية العالمية، حيث بدأت كحالة مدارية ضعيفة، لكنها تحولت بسرعة إلى عاصفة مدارية.

ما المقصود بتصنيف الأعاصير؟

ترجع بداية قياس الأعاصير بمقياس سافير سيمبسون للأعاصير والرياح الذي تم تطويره في سبعينيات القرن الماضي على يد المهندس هوربرت سافير، ومدير المركز الوطني للأعاصير آنذاك روبرت سيمبسون، إذ يحدد مقياس الأعاصير سرعة الرياح التي ترافق الأعاصير فقط، ولا يوفر أي معلومات عن الفيضانات أو الزوابع التي قد تسببها مستقبلا، لكن المقياس يعطي فكرة عن حجم الدمار الذي يهدد المناطق المتوقع أن يمر منها، بحسب «American Meteorological Society».

إعصار من الدرجة الأولى

تترواح سرعة الرياح في الإعصار من الدرجة الأولى ما بين 74 و95 ميلا في الساعة، وهذا قد يؤدي تناثر الحطام وإصابة أشخاص أو حيوانات أو تدمير المنازل المتنقلة أو سقوط أعمدة كهرباء إلى انقطاع التيار لفترة قصيرة.

إعصار الدرجة الثالثة: أضرار مدمرة ستسجل

الرياح التي تسببها الأعاصير من الدرجة الثالثة تتراوح بين 111 و129 ميلًا في الساعة، وهناك خطر مرتفع لإصابة أو وفاة أفراد وحيوانات جراء الحطام المتطاير.

إعصار الدرجة الرابعة: منازل مبنية قد تنهار بشكل كامل

تتراوح الرياح في هذه الدرجة من الإعصار ما بين 130 و156 ميلا في الساعة ما يجعل الحطام المتساقط والمتطاير خطرًا كبيرًا على الأفراد والحيوانات، معظم المنازل المتنقلة القديمة ستدمر وكذلك الجديدة منها، بل إن هناك منازل مبنية قد تنهار بشكل كامل.

إعصار الدرجة الخامسة: أضرار كارثية ستقع

إعصار من هذه الدرجة يجلب رياحا بقوة 157 درجة أو أشد، وتهدد الأنقاض المتطايرة الأفراد والحيوانات حتى وإن كانوا داخل بنايات، والأعاصير من إعصار الدرجة الخامسة من شأنها اقتلاع معظم الأشجار.