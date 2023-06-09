الانتهاء من رصف 4 شوارع في مركز أبوتيج بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من رصف 4 شوارع في مركز أبوتيج، وجار استكمال أعمال رصف الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والانتقال، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للنهوض بالبنية التحتية والأساسية، وتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الطرق

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كافة الأعمال التي تتم بصفة دورية وميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

رصف 4 شوارع

من جانبه أوضح محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إنه جار استكمال أعمال رصف بعض الشوارع بنطاق مركز أبوتيج، حيث تم الانتهاء من رصف شارع الشونة وشارع علي أمين وشارع اللواء شديد وشارع الراهبات بمنطقة العزبة المستجدة، وذلك في إطار خطة المركز الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير والتي يتم تنفيذها وفقا للمواصفات والمعايير المقررة، وطبقا للجداول الزمنية المقررة.

وأكد رئيس مدينة أبوتيج، على متابعته المستمرة لمراحل العمل للتسهيل على المارة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تكليف هاني محمد، نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.