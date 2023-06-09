تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.. شاهد أفلامك الوثائقية المفضلة

يهتم قطاع كبير من مختلف الفئات العمرية بمتابعة ومشاهدة الأفلام الوثائقية في جميع المجالات، إذ أنها تمنحهم فرصة تحصيل أكبر كم من المعلومات الغنية والثرية بالعلم دون أن يضطروا للبحث في الكتب والمجلدات، وتعد قناة ناشونال جيوغرافيك من أكثر القنوات التي تحرص على بث تلك النوعية من الأفلام، ما يجعل محبيها يبحثون عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023 لمشاهدتها.

وتهتم قناة ناشونال جيوغرافيك ببث جميع الأفلام في مختلف المجالات مثل العلوم والفنون والآثار وعالم اابحار والحيوانات، بالإضافة إلى مغامرات الجبال والصحراء، وغيرها من المجالات الأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات HD

التردد: 11411.

جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.