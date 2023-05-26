تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الليلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم يجمع النادي الأهلي ونظيره طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين من هذا الموسم 2023.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 26 مايو، على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويحرص جمهور الأحمر على تشجيع الفريق ومشاهدة المباراة، لذا نعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي يسعى فيها الأول لمواصلة الأنتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري واستعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ عامين، كما يسعى الطلائع لتحقيق الفوز أيضا للهروب من شبح الهبوط.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، إذاعتها مباراة الأهلي وطلائع الجيش باعتبارها المالك الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الليلة، مُتصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة.