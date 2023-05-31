تردد القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج على نايل سات

يستعد عدد كبير من القنوات الدنية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، لنقل شعائر موسم الحج الأعظم، وصعود الحجاج إلى جبل عرفات، حيث تحل وقفة عرفات يوم 26 يونيو المقبل.

تردد القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج

وتتمتع القنوات الدينية في الوطن العربي بشعبية كبيرة، خاصة محبي الاستماع إلى القرآن الكريم وتفسير الأحاديث النبوية، ويزداد الاهتمام بتلك القنوات خلال فترة عيد الأضحى، حيث تنقل في بث مباشر شعائر الحج وصعود الحجيج إلى جبل عرفات وخطبة الحج، وغيرها من الشعائر الدينية.

- قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- قناة اقرأ: 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة الرسالة: 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة الحج السعودية: 12015 معدل الترميز 27500 رأسي.

- قناة النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - 27500.

- قناة الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- قناة الرحمة: 10873 نايل سات - عمودي - 27500.