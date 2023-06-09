توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الثانوية العامة 2023، وهو ما يبحث عنه الطلاب قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون الامتحانات، التي استعدت لها الوزارة بشكل مكثف بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات التعليمية، حيث اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وترصد «الوطن» تفاصيل توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي، وفق ما أعلنت عنه وزراة التربية والتعليم رسميًا، في تقرير لها:

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

المواد العلمية «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا»

- مجموعها الكلي 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي

المواد الأدبية وتشمل التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع:

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

مادة الرياضيات البحتة

- مجموع درجاتها 60 درجة.

مادة الجبر والهندسة

- 30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة التفاضل والتكامل

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الرياضيات التطبيقية

- مجموع درجاتها 60 درجة.

مادة الاستاتيكا

- 30 درجة لمادة الاستاتيكا.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

مادة الديناميكا

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، عدداً من النصائح لطلاب الثانوية العامة، أولها ضرورة تنظيم ساعات النوم والبعد عن المشتتات: «انصح الطلاب بضبط الساعة البيولوجية للجسم وأخذ قسط كافي من النوم لضمان التركيز في الفترة القادمة والإبتعاد عن المشتتات سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو الزيارات المنزلية لأن الفترة المقبلة تحتاج إلى زيادة التركيز».

وشددت الدكتورة إيلارية عاطف، في حديثها لـ«الوطن»، على ضرورة التدريب على حل الامتحانات السابقة والتجريبية خلال ليالي الامتحان لضمان التدريب الجيد على صيغ الأسئلة المتنوعة والشاملة التدريب على استخدام نموذج البابل شيت وتسجيل رقم الجلوس بشكل صحيح، حتى لا يقع الطالب في أخطاء يصعب علاجها وقت الامتحان.

وأكدت أن التدريب على إدارة وقت الامتحان من أهم النقاط التى يجيب على الطالب الانتباه إليها، مشددة على قراءة السؤال بتركيز شديد والتفكير قبل تظليل الإجابة الصحيحة وفي حال شك الطالب في إجابته الانتقال لسؤال أخر ثم الرجوع له حتى لا يؤثر على وقت باقي الأسئلة، وبعد نهاية الاختبار يفضل أخذ قسط من الراحة وعدم مراجعة الإجابات مع أحد والاستعداد للمادة المقبلة.