جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.. يبدأ بـ«التربية الوطنية»

ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي على مستوى الجمهورية، الاثنين المقبل 12 يونيو، بامتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو، وامتحان اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 20 يونيو، وامتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد 25 يونيو، وامتحان مادة التاريخ يوم الأحد 2 يوليو، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الأحد 9 يوليو، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الخميس 13 يوليو.

وسائل الراحة داخل اللجان

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، أصدرت محافظة القاهرة تعليمات مشددة بضرورة توفير وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتأكيد وجود المرواح في اللجان، والتأكد من عملها بكفاءة، مع توفير المياه المبردة للطلاب للتغلب على حرارة الجو، واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة؛ لخلق المناخ الملائم للطلاب.

تطهير محيط المدارس

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023، شدّدت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء وشركات النظافة بتنظيف محيط المدارس والشوارع المؤدية لها، مع التأكيد على وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق في اللجان ومنع أي إشغالات أو باعة جائلين أمام اللجان، مع التأكد من توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي في جميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، فضلًا عن تأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين.

امتحانات الثانوية العامة

وبعد إعلان وزارة التعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، أكدت أهمية اتباع الضوابط الخاصة في الامتحانات، ومنها توفير سيارة إسعاف وطبيب بالإدارات التعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان والعمل على توفير الراحة والهدوء للطلاب.