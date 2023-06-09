تستعد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات لامتحانات الثانوية العامة وأتاحت الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، حيث يتم الامتحان على مستوى محافظات الجمهورية.

وتنطلق الامتحانات، الإثنين المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو مادة اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو امتحان الكيمياء ثم بعدها يحصل الطلاب على اجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 27 يونيو حتى 1 يوليو المقبل.

إجازة عيد الأضحى

ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد انتهاء إجازة العيد، امتحان الفيزياء في 2 يوليو المقبل، والخميس 9 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو امتحان الجيولوجيا، والخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية

وأكدت وزارة التعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ستتم بشكل مركزي في السادس من أكتوبر وسيتم إرسال الأسئلة المقالية عبر التابلت للمعلمين في مراكز التصحيح في القطاعات المختلفة بالجمهورية، فضلا عن وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب وأسفل الورقة حتى لا يدعي الطالب أنها ليست ورقته، وعند التظلم يزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وأيضا صورة البابل شيت الخاصة به.

ومن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 عدم السماح بعقد لجان امتحانات الثانوية العامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب، أيضا مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، مع اجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني في مدرسة الخديوية والأخرى في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.