دعاء يوم عرفة مستجاب.. اعرفه واحرص على ترديده (فيديو)

مع حلول عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، يحرص المسلمين في جميع أنحاء العالم على ترديد دعاء يوم عرفة، حرصا على اغتنام هذا اليوم المبارك في جمع أكبر حصيلة من الحسنات، ولذا يرغب بعضهم في معرفة دعاء يوم عرفة مستجاب ممن لا يعرفونه.

دعاء يوم عرفة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن دعاء يوم عرفة مستجاب: «نحن هنا والحجيج هناك في قرب ورحمة، ونحن أيضا هنا في قرب ورحمة ونعمة، هناك ينظر الله إليهم شُعثًا غُبرًا، يرفعون أكف الضراعة إلى الله، يطلبون منه ما يريدون، فهل ونحن هنا أيضا، ولم يكت لنا الحج هذا العام، فنحن هنا هل يجوز لنا أن ندعوا؟ وبأي شيء ندعوا؟».

دعاء يوم عرفة مكتوب

واستكمالًا للحديث عن دعاء يوم عرفة مستجاب، تابع الشيخ عويضة عثمان، في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «فيس بوك»، قائلا: «خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

وتابع: «هذا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ندعوا بأن يغفر الله لنا، وندعوا بالعفو والرحمة وسعة الرزق، وأن يرزقنا الله الأمن والأمان، وندعوا بخيري الدنيا والأخرة، لا حكر عليك في الدعاء فبابه واسع».

دعاء يوم عرفة مستجاب

وأضاف في الحديث عن دعاء يوم عرفة مستجاب، موجها حديثه للمتابعين: لا تنسى بجانب الدعاء كثرة الذكر وتلاوة القرآن، خاصة ذكر: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، لأن النبي ذكر هذا الذكر عند الكلام على دعاء عرفة، ولذلك ندعوا ونذكر الله في هذا اليوم: «اللهم يارب العالمين اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا، واجعل هذا العام عام تحول إلى أحوال ترضى بها عنا، واجعله عام بركة على الأمة كلها».

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ويمكن ترديد أكثر من صيغة دعاء يوم عرفة مستجاب، منها التالي:

اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا، وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

‎اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

تعرف على دعاء يوم عرفة مستجاب

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اعرف دعاء يوم عرفة مستجاب

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.