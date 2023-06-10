نجوم الفن العربي يهئنون ماريتا الحلاني على زفافها: «كل الحب لك»

سارع نجوم الفن لتهنئة الفنانة ماريتا الحلاني على زيجتها من كميل أبي خليل والتي تمت منذ ساعات في لبنان.

ماريتا الحلاني لأصالة: «كلامك أثّر فيا كتير»

كانت ماريتا قد ردت على أصالة التي هنأتها بالزفاف قائلة: «كلامك أثّر فيي كتير! شكرا من قلبي على محبتك الصادقة، كل الحب لإلك ولعيلتك، الله يحميكن ويخليكن لبعض يا رب».

كانت أصالة نشرت تغريدة تهئنة لماريتا قالت فيها: «كلّ الأيّام الحلوة بتمنى لك ياها حلوتنا الطيبة ماريتا فرحت لفرحك وبدعي لك الله يحفظ لك حبايبك أبوكي القمر حبيبنا عاصي اللي عيونه كانت بتحكي حكاية طفله قلبه فيها معلّق وشايفها عروس وكلنا شفناكي بعيونه .. الله يحفظكم ويديم الأفراح بقلوبكم وكلّ يوم بعمرك تحتفلي بالحب والسعاده ماتفارقكم».

وكتبت إليسا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، هنأت من خلالها ماريتا وزوجها، موضحة: «بتشبهو بعض بالتربية والأخلاق والحب وبتمنالكن حياة سعيدة كلها طاقة ومحبة متل عيلتكن اللي فخورة فيكن اليوم وكل يوم».

أما مايا دياب فهنأتها من خلال تغريدة، قالت فيها: «ألف مبروك ماريتا وكميل شو حلوين .. تضلوا كل العمر سوا وتبقوا يا عاصي وكوليت دايما فرحانين بوجودهم حواليكن وعقبال الوليد ودانا كمان»، بينما قالت يارا: «شو هالعروس القمريا حياااااتي ما أحلاكم.. ألف ألف مبرووووك الله يبارك حياتكم ويوفقكم ويهنّيكم ويعطيكم إيام حلوه متلكم».

أصالة لماريتا: حلوتنا الطيبة ماريتا

يذكر أن الفنانة ماريتا الحلاني هي ابنة الفنان الكبير عاصي الحلاني، قد زفت لزوجها خلال الساعات الماضية في حفل زفاف كبير حضره نخبة من أهم فناني لبنان