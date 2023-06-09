عاصي الحلاني يشكر أحلام على مباركتها لزفاف ابنته ماريتا

شكر الفنان عاصي الحلاني زميلته الفنانة أحلام على مباركتها له لزفاف ابنته ماريتا الذي أقيم منذ ساعات على زميلها كميل أبي خليل.

عاصي الحلاني: أحلام الغالية

وكتبت أحلام عبر صفحتها الرسمية بتويتر: «ألف مبروك لابنتي الغالية ماريتا حلاني بنت الفنان الكبير أخي وصديقي الفنان الكبير عاصي الحلاني والغالي عريس بنتي كميل و مبروك يا أم العروسة ومبروك يا أم العريس وربي يتمم بالفرح والحب سعادتكم بحبك».

وغرّد الحلاني قائلا لها: «الغالية أحلام الله يبارك بعمرك وتفرح من أولادك وتكون كل أيامك فرح وسعادة ونجاح».

زواج ماريتا الحلاني

وأعلنت ماريتا الحلاني زواجها أمس من الشاب كميل أبي خليل، من خلال نشر عدد من الصور من حفل زفافها، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.