تمويل 33 ألفا و224 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مبادرة «مشروعك»، لما له من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات.

مبادرة مشروعك في محافظة البحيرة

وأشارت أن ذلك يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 التي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

من جانبه أكد أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ«مشروعك»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة، موضحا أن المشروع شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، 3 مليارات و191 مليونا و148 ألف جنيه، وذلك لتمويل 33 ألفا و224 مشروعا استثماريا متنوعا «تجاري وصناعي و زراعي و خدمي»، وهو ما ساهم في توفير 93 ألف فرصة عمل للشباب.

توفير فرص عمل

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين.

ووجهت بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك».