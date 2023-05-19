إزاى تطور مشروعك في يوم واحد؟.. جهاز المشروعات يوضح

تطوير المشروعات القائمة واحدة من الأمور التي تتطلب الحصول على خبرة جديدة لزيادة الانتاج والعائد، وهذا ما يتيحه جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشاريع من خلال برامج تدريبية محددة الزمن والمعروفة بـ «حسن مشروعك IYB»، والذي يستهدف أصحاب المشروعات القائمة الذين يرغبون في نموها وتطويرها.

وفي هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل تدريب «حسن مشروعك IYB» وفق جهاز تنمية المشروعات، على هذا النحو:

تدريب «حسن مشروعك IYB»

- يأتي التدريب ضمن المرحلة الثالثة من حزمه برنامج «ابدأ وحسن مشروعك»، المعتمدة من أنظمة العمل الدولية ILO ومخصص لأصحاب المشروعات القائمة لفترة أكثر من سنة ويرغبون في تحسين ونمو مشروعاتهم.

- يهدف التدريب لللتعرف على المشكلات التي تواجه المشروع وطرق التغلب عليها ومعالجة الموضوعات التي تحتاج تطوير ضمن 6 موضوعات أساسية وإعداد خطة عمل للفترة التالية، ويكون معالجة كل موضوع في يوم تدريبي واحد 7 ساعات بالإضافة ليوم نهائي لخطة العمل.

إجراءات التقديم لتدريب «حسن مشروعك IYB»

- استيفاء العميل الطلب الإلكتروني على المنصة، أو التقدم لأقرب فرع من أفرع الجهاز لاستيفاء استمارة ورقية.

- تحديد الدورة التدريبية التي يرغب في الالتحاق بهاالرد على العميل من جانب المسئول المختص بالجهاز بقبوله من حيث المبدأ في الدورة التدريبية.

- قيام المسئول المختص بعقد مقابلة مع مقدم الطلب (العميل) والتأكيد من مطابقة معايير القبولقيام المسئول المختص بالتأكيد على مقدم الطلب –حال قبوله - والتأكيد على حضور الدورة التدريبية وموعد وكيفية انعقادها.

شروط الحصول على تدريب «حسن مشروعك IYB»

- ​أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- السن من 21 إلى 55 سنة.

- لديه مشروع قائم مر عليه عام على الأقل.

- التفرغ أثناء التدريب.

- الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب أو بمحافظة مجاورة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تدريب «حسن مشروعك IYB»

- بطاقة الرقم القومي للمتدرب.

- البطاقة الضريبية للمشروع.