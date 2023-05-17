محافظ الشرقية: تقديم 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات مبادرة «مشروعك»

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد علي كمال مدير برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات بمعهد (ITI) بوزارة الاتصالات والدكتور وليد سميح مدير إدارة الدعم الفني والمهندس محمد الأمير بإدارة الدعم الفني بوزارة الاتصالات في حضور ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام وذلك لتعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المحافظة والوزارة والاستفادة من المنح والدورات التدريبية المقدمة لشباب الخريجين بالمحافظة

تقديم دورات ومنح تدريبية لشباب الخريجين

أوضح مدير برنامج التدريب أن البرنامج يهدف إلى تقديم دورات ومنح تدريبية لشباب الخريجين بمحافظة الشرقية بالإضافة إلى دعم مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بأجهزة حديثة وخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والمشروعات المرتبطة بها في مجالات (الري – الزراعة – النسيج – التصنيع) لتأهيل المتدربين وإلحاقهم بسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات

توفير فرصة عمل له بالمجالات المتعلقة بالتدريب

وأضاف مدير برنامج التدريب أن الدورات والمنح التدريبية المقدمة يتم تنفيذها على مدار 3 شهور بمعدل 6 ساعات تدريبية يوميا تنتهي بإعداد المتدرب لمشروع تخرج يساهم في توفير فرصة عمل له بالمجالات المتعلقة بالتدريب وذلك بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الوزارة والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص بالوظائف الشاغرة به

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم مدينتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بهما 2113 مصنع وشركة تستوعب 378 ألف عامل بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية واللتين تضمان 434 مصنع وشركة تستوعب 11290 من الأيدي العاملة الماهرة في كافة التخصصات الصناعية بالإضافة إلى العديد من مدارس التعليم الفني المزدوج لتدريب الطلاب على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي ليصبحوا جاهزين لخوض تجارب العمل الحر ومنافسه الأسواق العالمية بمنتجات مصرية وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل.

تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بمعدلات متسارعة في تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، وتشجيع الشباب للحصول على قروض لإقامة مشروعات خاصة بهم في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، لافتا إلى أنه من خلال المشروع تم تقديم 3 مليارات و28 مليون 628 ألف جنيه لتنفيذ 18 ألف و 274 مشروع وتم خلاله توفير 54 ألف و 910 فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة، فضلاً عن ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ميسرة للشباب ومساعدته في تسويق مشروعاته لتدر له دخلا مناسبا يساهم في توفير حياه كريمة له ولأسرته.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لديها مركزاً للتدريب وتنمية الموارد البشرية يقوم بمنح دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري وطلبة الجامعات والخريجين، مؤكدا أهمية استثمار العنصر البشري لكونه يمثل الأداة الفاعلة لتقدم المجتمعات ورقيها حيث تعد محافظة الشرقية من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية التي تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة المدربة على تلبية احتياجات سوق العمل.