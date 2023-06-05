لو عايز تبدأ مشروعك الخاص.. تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من 5 بنوك

تقدم العديد من البنوك المصرية قروضا شخصية بإجراءات ميسرة، ما يعطي فرصة لكل مواطن يريد أن يبدأ المشروع الخاص به دون عوائق والبنوك الموفرة ذلك؛ البنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني وبنك التنمية الصناعية، كما يقدم بنك قناة السويس وكريدي أجريكول، قروضا بشروط ميسرة.

القروض الشخصية في البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عن توفير قروض شخصية يصل المبلغ الخاص بها إلى 1,500,000 جنيه وبحد أقصى 2,000,000 جنيه، وذلك للأطباء وتصل مدة القرض إلى 7 أعوام في ظل أن هناك العديد من الشروط والمستندات التي يجب توافرها وقت الاقتراض والمتمثلة في مرور عامين كحد أدنى للتعاملات مع البنك وذلك للعملاء أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي، كما لا بد أن يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما في نهاية التمويل ويجب اصطحاب صورة بطاقة الرقم القومي الساري، وإيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط وصورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار ولا بد من إحضار صورة البطاقة الضريبية السارية، موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة واصطحاب مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة وعقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء وذلك لأصحاب الأعمال وأخيرا كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

وبالنسبة للعمولات والرسوم تصل المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل ويتم الدفع مرة واحدة مقدما وبحد أدنى يصل إلى 300 جنيه «معفاة حاليا»، وتصل عمولة السـداد المعجل للتمويـل إلى 7% من المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي أو التحويل أو بأي وسيلة دفع أخرى واحتساب 12% حـال قيام بنك آخر بشراء المديونية وتم تحديد غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيها شهريا أي 2% من المبلغ المستحق الذي لم يدفع.

قروض بنك الكويت الوطني

كما أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية الخاصة وذلك للأشخاص المصريين فقط، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 65 عاما، والحد الأدنى للتمويل يبدأ من 50,000 جنيه ويصل حتى 3,000,000 جنيه مصري وتتراوح مدة التمويل من 6 إلى 60 شهرا، وتأمين مجاني على الحياة، كما يقدم البنك تسهيلا آخر من خلال حد أدنى للتمويل يبدأ من 20,000 جنيه ويصل إلى 2,000,000 جنيه مصري وتتراوح مدة التمويل الخاص به من 6 إلى 72 شهرا، وتأمين مجاني على الحياة أيضا.

فيما أعلن البنك عن الشروط والمتطلبات الواجب إحضارها وتوافرها فلا بد على المواطنين إحضار بطاقة الرقم القومي سارية وسجل تجاري مستخرج حديث وبطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر وميزانية الشركة الخاصة بآخر سنتين في حال كانت قيمة القرض المطلوب أكبر من 1,000,000 جنيه، كما لا بد من اصطحاب إيصال مرافق حديث لم يمرعليه أكثر من 3 أشهر وسوف يحصل المواطن على معدل فائدة تنافسي.

مميزات القرض الشخصي داخل بنك التنمية الصناعية

وأعلن بنك التنمية الصناعية عن إتاحة قروض شخصية موجهة للأطباء والصيادلة والمهندسين وأساتذة الجامعات ويصل الحد الأقصى للقرض 1000000 جنيه، وبحد أدني 100000 جنيه، كما يبلغ الحد الأدنى للدخل 50000 جنيه، ويجب أن يكون عمر العميل 25 عاما ويصل الحد الأدنى لمدة القرض إلى عام واحد فيما يبلغ الحد الأقصى 5 سنوات والحد الأدنى الخاص بمدة النشاط وتاريخ بداية النشاط 3 أعوام.

وبالنسية للمميزات الخاصة بتلك القروض يمكن الزيادة بعد مرور 6 أشهر وشراء القروض، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل فيما يتيح البنك ميزة فتح حساب مجانا والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، والحد الأدنى لرصيد الحساب، كما أن هناك تأمينا مجانيا على الحياة ودون مصاريف استعلام.

قروض بنك كريدي أجريكول

وأعلن بنك كريدي أجريكول عن خصائص ومميزات القروض الشخصية التي يقدمها للمواطنين، وتصل قيمة التمويل الخاص بها إلى 1,000,000 جنيه مصري وبأسعار فائدة تنافسية وتتراوح فترة السداد ما بين 6 إلى 60 شهرا في ظل أن هناك تأمينا مجانيا على الحياة خلال فترة القرض الموجة إلى أصحاب الأعمال والمهن الحرة المصريين فقط، ولا بد أن يقل سن العميل عن 25 عاما وألا يزيد على 65 عاما عند انتهاء القرض وعند التقديم يجب اصطحاب بطاقة رقم قومي سارية سجل تجاري أو رخصة تشغيل منشأه سارية وبطاقة ضريبية وعقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات إذا كانت منشأه غير فردية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة كما يجب إحضار كشف حساب بنكي شخصي أو عمل لمدة 12 شهرا؛ للتقديم ومعرفة قيمة القسط التقريبية.

تمويل بنك قناة السويس

وبالنسبة للتمويل الشخصي الخاص ببنك قناة السويس يصل 3 ملايين جنيه بأسعار فائدة تنافسية وبوليصة تأمين على الحياة صالحة خلال فترة التمويل وفترة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، كما يوفر البنك طرق سداد سهلة للغاية عن طريق الفروع أو عن طريق وضع نظام دائم أو من خلال طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمواطنين في مكان واحد من خلال برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية.